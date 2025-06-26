في مبادرة إنسانية تُجسد معاني العطاء والمسؤولية المجتمعية، نظمت مؤسسة وريف الخيرية بدعم كريم من عطور عساف رحلة ترفيهية للأطفال المصابين بمرض السكري، من نزلاء مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى منتجع «نوفا» الفاخر، وذلك ضمن إطار البرامج الترفيهية والنفسية الموجهة للأطفال المرضى.

شهدت الرحلة أجواءً مفعمة بالبهجة والمرح، حيث تنوّعت الأنشطة بين ألعاب جماعية، وجولات في أرجاء المنتجع، بالإضافة إلى فقرات فنية وتثقيفية مصممة بعناية لتلائم احتياجات الأطفال وتعزز طاقتهم الإيجابية.

وقد اختتمت الفعالية بتوزيع هدايا فاخرة مقدمة من «عطور عساف»، التي أضفت لمسة راقية ومميزة على يوم الأطفال، وزادت من مشاعر الفرح والامتنان التي غمرت قلوبهم.

وتعكس هذه المبادرة التزام «عطور عساف» بدورها المجتمعي، وحرصها على أن تكون جزءًا من لحظات الفرح والأمل، خصوصًا بين فئة غالية تستحق كل الرعاية والدعم.