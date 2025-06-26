أعلنت وكالة الفضاء السعودية إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة «الفضاء مداك» إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت صباح أمس (الأربعاء) من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تجسد التزام المملكة بتعزيز الابتكار العلمي وتمكين الكفاءات الواعدة في مجالات علوم الفضاء.وشملت المهمة إرسال عشر تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلاب سعوديون وطلاب من مختلف أنحاء العالم العربي، ضمن مسابقة «الفضاء مداك» التي أطلقتها الوكالة بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومركز «علمي» لاكتشاف العلوم والابتكار؛ بهدف دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية. وسجلت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على ثلاثة مسارات رئيسية شملت: الفنون، والنباتات، والهندسة. ويأتي الإنجاز في إطار جهود وكالة الفضاء السعودية لتعزيز حضور المملكة في البرامج الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.