دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية والأجهزة. (واس)
دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية والأجهزة. (واس)
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بدأت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في المنافذ الدولية لاستقبال المعتمرين بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وأوضحت الجوازات، دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، مهيبةً ضيوف الرحمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.
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