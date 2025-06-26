أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره الموسمي لتوقعات صيف 2025، والحالة المناخية السائدة للفترة المرجعية (1991 – 2020)، التي تشمل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، متضمناً تحليلاً مفصلاً لمعدلات درجات الحرارة وهطول الأمطار على مناطق المملكة.وأوضح التقرير، أن توقعات درجات الحرارة تشير إلى ارتفاع عن المعدلات الطبيعية بمقدار درجة مئوية واحدة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع أن يبلغ الارتفاع ذروته في أغسطس، ليصل إلى 1.2 درجة مئوية في أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، القصيم، حائل، والشرقية، بينما سيكون الارتفاع أقل من درجة على باقي مناطق المملكة.وعن هطول الأمطار، تُشير التوقعات إلى احتمالية هطول كميات أعلى من المعدلات الطبيعية على مناطق نجران، جازان، الباحة، وعسير، إضافة إلى أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، والجزء الجنوبي من الرياض والشرقية، خصوصاً خلال يوليو وأغسطس، فيما ستكون الأمطار حول المعدل الطبيعي في باقي المناطق.وفي ما يخص تحليل السجلات المناخية للفترة المرجعية، أشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في محطة جدة خلال يونيو 2010، وبلغت (52°م)، وفي يوليو 2024، سجلت الأحساء (51.3°م)، بينما بلغت أعلى قراءة في أغسطس (51°م) في محطتي الدمام (1998) والقيصومة (2021).وفي ما يتعلق بالأمطار، سجلت شرورة أعلى كمية هطول يومي خلال يونيو 1996 بـ(53.8 ملم)، بينما سجلت جازان أعلى هطول يومي خلال يوليو 1995 بـ (67.6 ملم)، وبلغت أعلى كمية هطول يومي خلال أغسطس 2024 في جازان أيضاً بـ (113 ملم).