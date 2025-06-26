أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية المكثفة في ستة أحياء تشمل: بئر الغنم، الجعرانة، ملكان، الحسينية، اللحيانية، والعمرة، وذلك بهدف مراقبة وتصحيح أوضاع المباني والأنشطة التجارية وضمان امتثالها للأنظمة والاشتراطات البلدية.وتسعى الأمانة، من خلال هذه الحملة إلى معالجة مظاهر العشوائية والتعديات داخل تلك الأحياء، عبر حزمة من التدابير الحازمة مثل إغلاق وإزالة كافة المستودعات الواقعة خارج المواقع المعتمدة نظامًا، والتي تفتقر إلى التراخيص النظامية، والإيقاف الفوري لأي ورشة صناعية أو موقع تشليح يعمل دون ترخيص مع ضرورة تحديث بيانات كافة المواقع والمنشآت، من خلال طلب وثائق الملكية، وتراخيص البناء والتشغيل، للتحقق من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية.وأكدت الأمانة، أنها ستواصل حملاتها الرقابية بوتيرة متصاعدة، مشددة على أن الالتزام بالأنظمة والاشتراطات يمثل أولوية لا تُقبل فيها التجاوزات.