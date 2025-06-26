نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولات رقابية ميدانية استهدفت عدداً من المزارع والأودية في المنطقة ومحافظاتها، ضمن خطة رقابية دورية تهدف إلى متابعة جودة المنتجات الزراعية والتأكد من سلامتها، وسُحبت 187 عينة من المحاصيل الزراعية شملت 171 عينة من الخضراوات، و16 عينة من الفواكه، إضافة إلى عينات من التمور والمحاصيل الحقلية والعسل، وإرسال جميع العينات إلى مختبر متبقيات المبيدات التابع للفرع في محافظة جدة، لتحليلها مخبريّاً وفقاً للمواصفات السعودية والأوروبية المعتمدة، وقياس مدى مطابقتها للحدود المسموح بها لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية.وأظهرت نتائج التحاليل، أن 167 عينة خالية تماماً من أي متبقيات للمبيدات، وجاءت 14 عينة ضمن الحدود المسموح بها، بينما سجلت ست عينات نتائج أعلى من الحد المسموح به، وهو ما يمثل نسبة 3.2% من إجمالي العينات. وشملت العينات غير المطابقة منتجات زراعية مثل النعناع، والحبق، والدوش المردقوش، والقرع، والبطاطس من محافظة جدة، إضافة إلى الجرجير من محافظة الطائف.وكشف خبير البحوث الزراعية الدكتور طارق عبدالعليم لـ«عكاظ»، أن مدة التحريم هي الفترة التي يمنع فيها الحصاد، وفترة التحريم تختلف من مبيد لآخر ومن محصول لآخر. وقد يكون نفس المبيد طويل التحريم لمحصول وقصيراً لآخر، فالخطورة ليست في استخدام المبيدات، بل في جني المحاصيل قبل نهاية مدة التحريم.وأضاف الدكتور عبدالعليم: لكل مبيد جدول يحدد الفترة المحظورة، التي قد تراوح من يوم واحد إلى 21 يوماً أو أكثر، علماً أن فترة السماح لمعظم المبيدات تراوح بين أسبوع وأسبوعين.