وجّهت وزارة الداخلية السعودية ضربة أمنية استباقية موجعة ضد مهربي المخدرات، بإحباط محاولة تهريب أكثر من (200000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنه بالمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية العربية السورية، تم ضبط المواد المخدرة.

ونوّه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.