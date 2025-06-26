أكّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن المحافظة على الموروث الثقافي وتعزيزه تُعد مسؤولية وطنية أصيلة، مشيراً إلى أن مركز التراث الثقافي بالمنطقة يُجسد مشروعاً نوعياً يعكس عمق الهوية التاريخية للقصيم، ويستحق التقدير والفخر.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة القصيم مساء أمس (الأربعاء) مركز التراث الثقافي التابع لهيئة التراث، حيث اطّلع على محتويات المركز وما يقدمه من معلومات شاملة حول التراث المحلي، بأساليب عرض حديثة تراعي مختلف الفئات المجتمعية.

وأوضح أمير المنطقة أن ما شاهده في المركز يُجسّد شواهد تاريخية تمتد لقرون، تربط الماضي بالحاضر، وتُعرض بأسلوب تفاعلي يعزّز من تجربة الزوار ويعكس غنى المنطقة بالكنوز الثقافية.

كما أشاد أمير القصيم بجهود هيئة التراث في تنفيذ هذا المشروع، لما له من دور محوري في تعزيز الوعي المجتمعي بالهوية الوطنية، ولما يُمثله من قيمة سياحية وثقافية في خريطة التنمية بالمنطقة.