شدّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية تنويع المنتجات السياحية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق رضى الزائر، بما يعزز من مكانة الباحة كوجهةٍ صيفيةٍ متميزة على مستوى المملكة.

وأكد الأمير حسام خلال وقوفه اليوم على عدد من الغابات والمتنزهات ومتابعته الاستعدادات الجارية لموسم صيف الباحة، والوقوف على جاهزية المواقع والخدمات المقدمة للزوار، على الجهات ذات العلاقة بمواصلة العمل على تطوير المواقع، وتحديث البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير سبل الراحة والرفاهية للزوار، بما يُسهم في تعزيز التجربة السياحية الشاملة.

وعبّر أمير منطقة الباحة، عن إعجابه بما شاهده من تطورٍ في مستوى الخدمات السياحية، ومنها تجربة «نُزل الكبسولات والقبب» الواقعة على مطل غابة رغدان، واستمع إلى شرحٍ من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، عن تفاصيل عدد من التجارب السياحية الفريدة، التي تُعد إحدى المبادرات الحديثة في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة، وأوضح السواط أن التجربة تهدف إلى توفير خيارات إقامة مبتكرة بأسعار مناسبة، تتماشى مع التوجهات السياحية المعاصرة، وتلبي تطلعات فئات متعددة من الزوار، ولاسيما الشباب والعائلات الباحثين عن تجارب جديدة ومميزة.

وتأتي الجولة الميدانية لأمير منطقة الباحة في إطار حرصه الدائم على دعم جهود التنمية السياحية في المنطقة، وتمكين المبادرات النوعية، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في إثراء تجربة السائح المحلي والدولي في منطقة الباحة.