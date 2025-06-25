رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، حفل إطلاق وجهة «لازورد» بمحافظة الخُبر، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لـ«NHC» محمد بن صالح البطي، وذلك ضمن أحدث المشاريع العمرانية المتكاملة التي تطورها «NHC» في المنطقة الشرقية.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من نهضة متسارعة يعكس التوجهات الطموحة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيداً سموه بما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال بفضل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«NHC» محمد بن صالح البطي أن وجهة «لازورد» تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 8100 وحدة سكنية متنوعة من الفلل والشقق، يتم تنفيذها بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص، ضمن مخطط عمراني متكامل يضم مختلف الخدمات والمرافق. وأضاف أن المشروع يشمل مسطحات خضراء تفوق 778 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير بيئات سكنية مستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وشهد أمير المنطقة الشرقية توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع شركاء «NHC» من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية داخل الوجهة، بدأت بشركة رتال للتطوير العمراني، شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، شركة ثبات المسكن العقارية، شركة العمر للاستثمار، كما شملت الاتفاقيات أيضاً شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، إضافة إلى شركة رواس للتطوير العقاري، شركة نجا للاستشارات الهندسية، شركة اليمامة للبنية التحتية.

وتتميز الوجهة بموقع إستراتيجي بالقرب من شاطئ الخليج العربي، وعلى محاور تسهّل الوصول إلى المعالم الرئيسية في الخُبر، كما يتميز مخططها بانسيابية عمرانية تتيح للسكان الوصول إلى المراكز الحيوية والخدمية في أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام. وتجمع التصاميم المعمارية للوجهة بين الطابع المحلي واللمسات الحديثة، مع مراعاة متطلبات الأسرة السعودية واحتياجات الحياة اليومية.