كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية تقديم المواطنين والمقيمين تقديم بلاغات تتعلق بمخالفات السلوك العام مباشرة عبر التطبيق، بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي خدمة لتقديم البلاغات التي تختص بها الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن السحر والشعوذة، الابتزاز، الجرائم المعلوماتية، المنكرات العامة.

وبيّن التطبيق أنه يمكن تقديم البلاغ إلكترونيّاً بكل سهولة عن أي ملاحظة تخص السلوك العام مثل السحر، والابتزاز، والجرائم المعلوماتية، أو المنكرات العامة عبر تطبيق «توكلنا».

لتقديم البلاغات عبر الرابط التالي: https://tawakkalna.sdaia.gov.sa/Service/ServiceRedirect?serviceId=10001327...

ومن الخدمات الجديدة التي شهدها التطبيق بلاغات الأعراض الجانبية للدواء، وتمكن المريض من الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وجودة المستحضرات للهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يساعد على ضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

وتعد خدمة الرعاية المنزلية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إحدى الخدمات الجديد على تطبيق توكلنا، وهي خدمة مخصصة للمرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لدى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تتيح لهم امكانية طلب الخدمات بشكل افتراضي.

وتأتي خدمة بيانات مستفید الضمان الاجتماعي الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الخدمات الجديدة المقدمة في «توكلنا»، وهي تتيح لمستخدميها إمكانية عرض بيانات المشهد الضماني ليثبت أنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

وحدد تطبيق توكلنا خطوات تقديم البلاغات عبر التطبيق، إذ يتيح للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتمكن خدمة البلاغات عبر تطبيق توكلنا المواطنين من رفع البلاغات للجهات المختصة ومتابعتها من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال اختيار خدمة البلاغ في التطبيق.