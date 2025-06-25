برعاية أمير جازان دشّن نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لمستجدات الوقاية والعلاج من إدمان المخدرات، الذي تنظمه جمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة تحت شعار «معاً نحو الوقاية والعلاج».

وتجول نائب أمير جازان في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على ما يحويه من أركان توعوية وتعريفية بجهود الجهات المشاركة في المعرض، البالغ عددها 22 جهة حكومية وخاصة وقطاع غير ربحي في مجال التعريف بمخاطر المخدرات وطرق مكافحتها والوقاية منها.

بعد ذلك أعلن نائب أمير جازان بدء أعمال المؤتمر الذي يضم (17) جلسة علمية، و(6) ورش عمل تخصصية، بمشاركة نخبة من المختصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي ومقدمي الرعاية الصحية من كوادر طبية وتمريضية وتأهيلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن أحمد جده أن المؤتمر الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على مستوى منطقة جازان، سيناقش أبرز وأحدث المستجدات العلمية الحديثة في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل والصحة النفسية، والجانب الشرعي والقانوني، إضافة إلى دور الأسرة والمجتمع والابتكار البحثي بمشاركة 25 متحدثاً من المختصين والخبراء من مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل التجارب وتطوير المهارات في مواجهة آفة المخدرات.

وبين أن الجمعية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من المشاريع والبرامج النوعية، شملت «مشروع سفراء واعي»، الذي استفاد منه (240) سفيراً عبر (6) دورات تدريبية، و«مشروع تمكين» لتأهيل المتعافين لسوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين منه (179) مستفيداً، و«مشروع مملكتي» الذي نظم (518) فعالية توعوية، وتوقيع (38) مذكرة تفاهم، إضافة لتنفيذ «مشروع بصير» للاستشارات وعلاج المدمنين، الذي بلغ المستفيدون منه (722) مستفيداً، و«مشروع التطوع» الذي نفذ أكثر من (2700) فرصة تطوعية بمشاركة (13,562) متطوعًا ومتطوعة.

وأكد حرص الجمعية على استهداف جميع الفئات ذات العلاقة بمجال الوقاية والإدمان من خلال المؤتمر المعتمد من هيئة التخصصات الصحية بعدد 18 ساعة تدريبية للحضور والمشاركين، إلى جانب الجهود الحكومية الهادفة إلى حماية الإنسان وصون مقدرات الوطن، وصولاً إلى مجتمع واعٍ وآمن وصحي، ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بأعلى مستويات الرفاه والتنمية المستدامة.

وفي ختام الحفل، كرم نائب أمير منطقة جازان عدداً من المشاركين والجهات الراعية للمؤتمر.

عقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر في يومه الأول بعدد من الجلسات وورش العمل.