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نقل مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، شكر وتقدير وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمنسوبي الجوازات على ما بذلوه من جهود متميزة في أداء مهماتهم وواجباتهم الموكلة لهم خلال موسم الحج لهذا العام، التي أسهمت في تحقيق النجاحات أثناء هذه المهمة.

جاء ذلك خلال لقائه منسوبي القطاع لموسم حج عام 1446هـ، بمنطقة مكة المكرمة الذي شهد تكريم المتميزين من المشاركين في مهمة حج 1446هـ، في إطار تقدير الأداء الميداني والعمل الاحترافي الذي نُفذ خلال الموسم.

وأكد اللواء المربع أن الجوازات سخرت إمكاناتها البشرية كافة والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات اللازمة كافة لحجاج بيت اللّه الحرام بكل يسر وسهولة.

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