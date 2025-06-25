بدأ وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة تفقدية لمتابعة المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيّاً، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر حيوية واستدامة وجودة حياة.



وتشمل الزيارة عدداً من المحطات الرئيسية، من أبرزها توقيع عقود استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها الإجمالية 2 مليار ريال، وتدشين مشاريع نوعية ضمن مبادرات جودة الحياة، تشمل تطوير الكورنيش، وأنسنة الشوارع، وتحسين الجذب السياحي.

ويُدشّن الحقيل، خلال الزيارة، وجهة لازورد في الخبر، التي تُعد من أبرز المشاريع الحضرية الجديدة على الساحل الشرقي، وتُجسّد مفاهيم المدن النابضة بالحياة، من خلال تصميم عمراني جاذب وخدمات ترفيهية وسياحية متكاملة، تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً وسياحية.

كما تتضمن الزيارة جولات ميدانية على مشاريع حضرية واستثمارية في الدمام والخبر والجبيل، إلى جانب لقاءات مع قيادات أمانة المنطقة الشرقية، ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها؛ بهدف دعم الشراكات وتمكين البيئة الاستثمارية.

يذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حراكاً تنمويّاً متسارعاً، تقوده الأمانة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، أسفر عن استثمار أكثر من 95% من أصولها، عبر أكثر من 5,000 عقد استثماري، وبإيرادات سنوية تتجاوز 2 مليار ريال.