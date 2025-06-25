شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخر أمام مسجد أخبار الأربعاء 25 يونيو 2025 17:36 «عكاظ» (الرياض) تابعوا عكاظ على قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص ظهر في محتوى مرئي محاولاً الاعتداء على آخر أمام مسجد، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ القبض على من وثّق ونشر ذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.أخبار ذات صلة تبوك.. القتل تعزيراً بجانيَيْن «مصريين» هرَّبا أقراص الإمفيتامين إلى المملكةنائب أمير جازان يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للوقاية من المخدرات شرطة الرياض الاعتداء على آخر أمام مسجد