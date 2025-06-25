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قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص ظهر في محتوى مرئي محاولاً الاعتداء على آخر أمام مسجد، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ القبض على من وثّق ونشر ذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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