التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة المهندس خالد بن ناصر أبو ذيب والوفد المرافق.

واستمع لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لشركة القهوة، حول أهم الإنجازات والمبادرات للشركة، وعدد أشجار البن المزروعة من قبل الشركة التي بلغت أكثر من 600 ألف شجرة، وسير العمل بمشروع مصنع الشركة السعودية للقهوة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمخطط تدشينه وبدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من عام 2025م.

واطلع أمير جازان على خطط الشركة في تمكين مزارعي البن في المناطق الجنوبية عبر إطلاق برنامج «حصاد» التابع للشركة السعودية للقهوة الذي يعنى بتطوير زراعة البن وتمكين المزارعين بهدف زيادة الإنتاج المحلي ورفع الجودة، من خلال قيام أكاديمية الشركة المساهمة بتدريب الكفاءات الوطنية في قطاع القهوة على جميع مراحل سلاسل الإمداد.

وأشاد بما تنفذه الشركة السعودية للقهوة من مشاريع تهدف إلى تعزيز جهود تطوير زراعة البن والرفع من جودته في المنطقة، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبنائها، وتعزيز صناعة القهوة في المنطقة، مما ينعكس على تنوع الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووجه بالعمل والتعاون الجاد من قبل الشركة والجهات المعنية في مواجهة التحديات الخاصة بزراعة البن في مشاريع استدامة المصادر المائية وتوفير البنية التحتية الخاصة بزراعة البن.