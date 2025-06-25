أطلق المركز الإقليمي للتغير المناخي دراسة علمية متقدمة حول تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة الحضرية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة؛ بهدف إيجاد حلول مستدامة للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، ودعم تحسين جودة الحياة في هاتين المنطقتين ذات الخصوصية الدينية والتخطيط الحضري الاستثنائي.وناقشت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الحضرية، والحلول العلمية المقترحة، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.وركّزت الدراسة على عدد من المحاور أبرزها تحليل التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة الحضرية، ودراسة الأنماط الجوية المتطرفة، وتطبيقات النمذجة المناخية الحديثة، إلى جانب استخدام البيانات المتقدمة لدعم التخطيط الحضري، واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز التكيف والصمود أمام المتغيرات المناخية، بما يضمن سلامة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه الدراسة تُعد ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التكيّف مع المتغيرات المناخية في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المركز سعى من خلالها إلى تقديم حلول علمية قابلة للتطبيق تعزز كفاءة المشروعات المستقبلية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.من جهته، أكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور مازن عسيري، أن الدراسة اعتمدت نهجاً علميّاً وتكامليّاً في تحليل الظواهر الجوية المؤثرة على البيئة الحضرية، وحرصت على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تقديم مخرجات علمية داعمة للتخطيط الحضري المستدام ومواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية.وكان المركز الإقليمي للتغير المناخي قد عقد ورش عمل وجلسات نقاش واجتماعات تنسيقية بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والبحثية ذات العلاقة، إلى جانب تنفيذ دراسات ميدانية في المنطقتين المركزيتين للعاصمة المقدسة والمدينة المنورة؛ لضمان شمولية التحليل وواقعية الحلول المقترحة.ويأتي تنفيذ هذه الدراسة ضمن جهود المركز الإقليمي للتغير المناخي لتعزيز المعرفة العلمية المتخصصة، وضمن أعماله في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات المناخية الدقيقة، وبما يواكب التطورات البيئية والمشاريع التنموية الكبرى في المملكة التي تتطلب دراسات مناخية شاملة لاستدامتها.