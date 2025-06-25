ترأس وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أعمال الاجتماع الـ 74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم في مدينة الرباط، وذلك بعد إعادة انتخابه رئيساً للمكتب لدورة جديدة.



وقدم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيساً للمكتب، وأكد أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.



وناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.



وبحث الاجتماع توحيد التشريعات العربية التي تشمل: مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.