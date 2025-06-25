بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.