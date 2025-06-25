انطلقت أمس في عاصمة جمهورية جزر القمر المتحدة موروني أعمال البرنامج التدريبي «بناء قدرات الأئمة والدعاة»، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادرته الإستراتيجية في المجال الفكري، وتتضمن عددًا من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على أساليب الجماعات المتطرفة في التأثير، ومهارات الخطاب المؤثر، وفنون الاتصال، ومفاهيم الوسطية والاعتدال، إضافةً إلى تبادل التجارب الدعوية الناجحة، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة والخطباء في جمهورية القمر المتحدة، وبحضور رئيس البرلمان مستدروان عبده، ووزير الدفاع يوسف محمد علي، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي، وعددٍ من الوزراء في الجمهورية.وأكد وزير الدفاع في جزر القمر المتحدة، أن بلاده تجدد التزامها الثابت إلى جانب الدول الشقيقة في التحالف الإسلامي لمحاربة التطرف والقضاء على آفة الإرهاب، وقدّم شكره للتحالف الإسلامي على جهوده في حماية المجتمعات من الإرهاب والتطرف، ونشر الفكر المعتدل، مبينًا أن انطلاق المبادرة الإستراتيجية في المجال الفكري خطوة نبيلة ومهمة.من جهته، أكّد الأمين العام للتحالف، أن تأسيس التحالف يسعى عبر برامجه إلى بناء قدرات المختصين ورفع جاهزية الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، مفيدًا بأن المبادرات الإستراتيجية التي أطلقها التحالف، تبلغ (15) مبادرة تتوزع على أربعة مجالات رئيسية: الفكري والإعلامي ومكافحة تمويل الإرهاب والعسكري، وأن التحالف يعتزم تنفيذ (90) برنامجًا تدريبيًا، إلى جانب (20) برنامجًا توعويًا ومعرفيًا، تُنفّذ في الدول الأعضاء بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب.