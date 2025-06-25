شجبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداء الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر.وقالت في بيان لها أمس، من مقرها في العاصمة التونسية: «تابعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداء الإيراني؛ الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ولمجالها الجوي».وأعربت الأمانة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر.