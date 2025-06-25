تشارك السعودية المجتمع الدولي ومنظماته المتعددة في مكافحة التصحّر والجفاف، وشكلت وزارة البيئة حضوراً لافتاً في كل المنتديات واللقاءات والمؤتمرات المعنية بالأرض الخضراء، وآخرها رئاستها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، إذ أكدت خلاله أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزاماً جماعياً لمواجهة هذا التحدي العالمي.تنطلق المملكة في توجهاتها من رؤية 2030؛ التي تؤسس لمجتمع حيوي ومستقبل أخضر وجودة حياة، وبوضع خطط إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية.منذ إطلاق الرؤية، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وتواصل مبادرة السعودية الخضراء العمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.