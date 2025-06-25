أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية الزيارات الميدانية للمسؤولين لتعزيز التواصل ومتابعة احتياجات الأهالي عن قرب، ومتابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تعود بالنفع والخير على المنطقة، لافتاً خلال لقائه أمس، بالمسؤولين والأهالي في مركز الملك فهد الحضاري، خلال زيارته لمحافظة عنيزة أن «خدمة المواطن أولاً، وهي الأساس في كل أعمالنا».ونوّه أمير منطقة القصيم بأن محافظة عنيزة تمتاز بعدد من الميز النسبية النوعية؛ في مقدمتها السياحة الريفية، والسياحة العلاجية بوجود المراكز الإنسانية والعلاجية المتخصصة، إلى جانب المقومات المتعددة التي تعزز من مكانة المحافظة، وتؤكد تميزها على مستوى المنطقة والمملكة.