أمير القصيم خلال لقائه المسؤولين والمواطنين في محافظة عنيزة أمس. (واس)
أمير القصيم خلال لقائه المسؤولين والمواطنين في محافظة عنيزة أمس. (واس)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية الزيارات الميدانية للمسؤولين لتعزيز التواصل ومتابعة احتياجات الأهالي عن قرب، ومتابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تعود بالنفع والخير على المنطقة، لافتاً خلال لقائه أمس، بالمسؤولين والأهالي في مركز الملك فهد الحضاري، خلال زيارته لمحافظة عنيزة أن «خدمة المواطن أولاً، وهي الأساس في كل أعمالنا».

ونوّه أمير منطقة القصيم بأن محافظة عنيزة تمتاز بعدد من الميز النسبية النوعية؛ في مقدمتها السياحة الريفية، والسياحة العلاجية بوجود المراكز الإنسانية والعلاجية المتخصصة، إلى جانب المقومات المتعددة التي تعزز من مكانة المحافظة، وتؤكد تميزها على مستوى المنطقة والمملكة.
أخبار ذات صلة
 
«الداخلية العرب»: نرفض التصرفات الإيرانية ضد قطر
«الداخلية العرب»: نرفض التصرفات الإيرانية ضد قطر
السعودية والأرض الخضراء
السعودية والأرض الخضراء