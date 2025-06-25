زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، محافظة عنيزة، حيث التقى المسؤولين والأهالي في مركز الملك فهد الحضاري بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لنهج التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، وتفقد سير المشاريع التنموية، في إطار ما وصفه بأنه التزام راسخ بشعار: «خدمة المواطن أولًا»، وهو الشعار الذي عبّر عن اعتزازه الشخصي به، واعتبره جوهر العمل الإداري في المنطقة.

وفي حديثه خلال اللقاء، أشار أمير المنطقة إلى أن محافظة عنيزة تمتلك العديد من الميز النسبية التي تؤهلها لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا، وعلى رأسها مقومات السياحة الريفية المرتبطة بطبيعة المنطقة الزراعية، والسياحة العلاجية التي بدأت تبرز من خلال منشآت صحية متخصصة، إضافة إلى المشاريع الإنسانية والمبادرات المجتمعية التي تعكس وعيًا اجتماعيًا وتكافلًا بين المؤسسات الرسمية وأبناء المجتمع. كما أشار إلى أن الإمكانات التنافسية التي تمتلكها المحافظة تشكّل قاعدة قوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار المحلي وتنمية الموارد البشرية.

وشدّد الأمير فيصل بن مشعل على أن هذه الزيارة ليست سوى محطة ضمن برنامج مستمر سيشمل كافة محافظات المنطقة، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع، وتحفيز الإدارات المحلية على مواصلة الأداء بكفاءة وشفافية، مضيفًا أن تفعيل برنامج «التوازن التنموي» يأتي في صميم هذا التوجّه، حيث تُعد العدالة في توزيع التنمية والخدمات أحد المرتكزات الأساسية التي تعمل عليها إمارة المنطقة.

وقد حظي اللقاء بتفاعل واسع من الأهالي الذين عبّروا عن تقديرهم لحضور أمير المنطقة، وحرصه على الاستماع المباشر لمطالبهم دون حواجز، مؤكدين أن هذه الزيارات الميدانية تسهم في تحفيز العمل المؤسسي، وتُشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن الإدارة الإقليمية تتقدّم برؤية شاملة لا تنفصل عن واقع الميدان.