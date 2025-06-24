رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة إدراج محمية عروق بني معارض ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية ذات الإدارة الفعالة والمستدامة.

وأكد أمير نجران أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، لقطاع البيئة والحياة الفطرية، كما يجسد جهود المملكة المستمرة لحماية أنظمتها البيئية الطبيعية، في ظل ما تتميز به من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.

وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز: «نفخر بأن تكون نجران موطناً لمحمية تُعد من أغنى البيئات الطبيعية في المنطقة حاضنةً لأكثر من 900 نوع من الكائنات النباتية والحيوانية ومثالاً حيّاً على التوازن بين حماية الإرث البيئي وتمكين المجتمعات المحلية»، مثمناً جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وسعيه المستمر في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء والإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعكس طموحات رؤية 2030.