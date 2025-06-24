غادرت مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 402 رحلة حج، أقلّت حجاجاً من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام بيُسرٍ وأمان.وسيّر المنفذ الجوي بالمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج (996) رحلة طيران دولية مباشرة إلى (44) وجهة، بمشاركة (50) شركة طيران دولية، لنقل المسافرين إلى أوطانهم تضمنت (402) رحلة حج، وذلك ضمن الحركة التشغيلية المنتظمة التي يشهدها المطار،وتُركّز الخدمات المقدمة للحجاج المسافرين عبر مطار المدينة المنورة على تفعيل إتمام إجراءات السفر خلال وقتٍ وجيز عبر منصّات القطاعات العاملة في صالات السفر، والاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة لإنجاز الإجراءات التي يمرّ بها الحاج منذ وصوله من مسكنه بواسطة الحافلة، حتى وصوله إلى صالة المغادرة الدولية، ويشمل ذلك تهيئة ساحة في الجهة المقابلة للمطار من الجهة الشرقية لوقوف حافلات نقل الحجاج، حيث تباشر فرق ميدانية الإشراف على استقبال ونقل الأمتعة عند وصول حافلات الحجاج، والاستفادة من العربات المخصّصة لشحن الأمتعة، وإرشادهم للوصول إلى 3 صالات انتظار مخصّصة للحجاج المغادرين، ومباشرة إتمام إجراءات سفرهم قبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ، بما يُعزّز انتظام برنامج مغادرة الرحلات في مواعيدها بانسيابية وراحة.يشار إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يواصل تسيير رحلات مغادرة الحجاج حتى نهاية برنامج التفويج الجوي المحدّد في تمام الساعة الـ12 ليلاً من مساء الـ15 من شهر محرم القادم.