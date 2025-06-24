احتفل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي»، بحضور جمع من الشخصيات العلمية البارزة، والمتدربين، والمدربين، وفريق البرنامج.وثمَّن الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله صالح الوشمي ما يحظى به المجمع في برامجه وإستراتيجيته وأعماله من الدعم الدائم من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق البرنامج لأهدافه ومخرجاته.وأوضح أن هذا البرنامج يعكس التزام المجمع بتقديم برامج مميزة تسهم في تمكين اللغة العربية في إطار المؤسسات والجهات الحكومية، وتعزيز ممارساتها الوظيفية المبنية على أسس علمية واحترافية؛ مؤكداً أن البرنامج يُعد أحد النماذج الرائدة في دعم التحول المهني للمتخصصين في اللغة العربية.وشكَّل الحفل ختاماً لمسار تدريبي تطبيقي نفذه المجمع؛ لتأهيل فرق وطنية لغوية مختصة، ركَّز على مجالي التحرير والتدقيق اللغوي، وجُهِّز بالتعاون مع نخبة من الخبراء، وفق منهجية تدمج بين الجانبين النظري والعملي؛ لتلبية حاجات القطاعات الحكومية، وتعزيز كفاءة استعمال اللغة العربية.وشهد الحفل تكريم 60 خريجاً وخريجةً لإتمامهم متطلبات البرنامج، التي بلغت 435 ساعةً تدريبيةً، قدمها 16 مدرباً ومدربةً أسهموا في بناء مهارات المتدربين اللغوية وفق معايير علمية عالية الجودة.