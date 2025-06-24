يواصل فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» في منطقة نجران دوره في دعم الزراعة المستدامة، من خلال تنفيذ برامج علمية وإرشادية تُسهم في تعزيز زراعة الحمضيات والفواكه الاستوائية، وتطوير المحاصيل البستانية الملائمة للبيئة المحلية.ونفذ الفرع أكثر من 98 تجربة بحثية، وقدّم ما يزيد على 9,000 زيارة وإرشاد ميداني للمزارعين في المنطقة؛ بهدف نقل التوصيات الفنية وتعزيز كفاءة الممارسات الزراعية.وأسهمت هذه الجهود في إنتاج وتوزيع أكثر من مليوني شتلة حمضيات، إضافة إلى إصدار 43 نشرة إرشادية متخصصة.ويحتضن الفرع أكثر من 100 صنف زراعي متنوع، ضمن جهود المركز لتطوير المحاصيل البستانية، تشمل: 26 صنفاً من اليوسفي، و13 من برتقال أبو صرة، و19 صنفاً من المانجو، و38 صنفاً من النخيل، و12 صنفاً من الجريب فروت، بما يعكس تنوعاً واسعاً يدعم أهداف الزراعة المستدامة في المملكة.