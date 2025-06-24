تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، التقرير السنوي لمديرية سجون المنطقة للعام 2024م، وذلك خلال استقباله مدير السجون بجازان اللواء الدكتور شايع بن سعد القحطاني.

واطّلع خلال الاستقبال على التقرير وما تضمنه من المنجزات والأعمال التي قامت بها المديرية، ومنها حصولها على المركز الأول في جائزة مدير عام السجون للتميز، وحصول المركز الصحي بالإدارة العامة لسجن جازان على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وشهادة «الهاسب» في جودة الغذاء.

ونوه أمير المنطقة بالجهود المبذولة لتطوير وتميز قطاع سجون المنطقة في الخدمات المقدمة للنزلاء، ومنها الإصلاحية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله، مشدداً على مواصلة الجهود بما يحقق تأهيل النزيل ليكون بعد خروجه عضواً فاعلاً في المجتمع.