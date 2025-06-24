أعلن صندوق التنمية العقارية أمس، إيداع مليار و60 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري لشهر يونيو 2025.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم شهر يونيو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.ودعا مستفيدي برنامجي «البناء الذاتي» و«أرض وقرض»، إلى الاستفادة من الآلية الجديدة لصرف الدفعات التمويلية التي ستمكنهم من معالجة التحديات التي تواجههم لاستكمال مراحل بناء منازلهم، لافتًا إلى أن الآلية أتاحت للمستفيدين ممن تجاوزوا 36 شهرًا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم على مواصلة البناء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وإعادة الدعم السكني لهم بأثر رجعي بعد صرف الدفعة التمويلية وفق ضوابط وشروط تضمن استمرارية الدعم السكني، حتى تحقيق جاهزية وتملك السكن.