شهد أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والجمعية الخيرية بنجران.

وأكد أمير نجران أهمية تفعيل الشراكات المجتمعية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تحقيق التنمية الإنسانية ودعم الأعمال الخيرية، التي يستفيد منها جميع أفراد المجتمع، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود الرامية في مساعدة المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لذلك من خلال تنفيذ البرامج المشتركة لخدمة أفراده، والاستفادة من الموارد المالية والفنية والإدارية المتاحة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والعمل على التعاون في برامج تحسين المساكن، وخدمة مرضى السرطان من الأطفال وأسرهم، وذوي الإعاقة البصرية.

ووقَّعَ الاتفاقية عن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مدير إدارة البرامج صالح الشمراني، وعن الجمعية الخيرية بنجران، المدير التنفيذي عبده عطيف، بحضور نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد لشؤون الأعمال عضو أمانة المؤسسة الدكتور محمد بن عثمان الحزيم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن حمد الحمرور.