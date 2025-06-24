أنجزت بلدية محافظة الخبر، تطوير وأنسنة 10 شوارع في مدينة الخبر لدمجها ضمن مشروع الأنسنة الهادف إلى تعزيز جودة الحياة، وتحسين البيئة الحضرية بما يجعل المدينة أكثر ملاءمة للإنسان والبيئة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.



من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، أن البلدية أنجزت تطوير وأنسنة 10 شوارع بطول إجمالي يزيد عن 13,000متر، مع أهمية التركيز على البعد الإنساني ودمج العناصر الجمالية والوظيفية في تصميم الشوارع، مع مراعاة حاجات جميع فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الإعاقة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة مستدامة وصحية.



وشملت المواقع التي تم تطويرها كلاً من طريق الأمير تركي، وشارع الأمير فهد بن سلمان، وشارع الأمير جلوي، وشارع عبدالقادر المهيدب، إضافة إلى شارع 21 بحي العليا، وشارع بشار بن برد بحي العليا، وشارع 22 بحي العقربية، وكذلك شارع 18 بحي اليرموك، وشارع 3 بحي الكورنيش، وشارع الشفاء بحي الحزام الذهبي.



وتشمل الأعمال ربط أجزاء الطرق ببعضها البعض وتنفيذ أرصفة عريضة للمشاة، مسطحات خضراء، وأشجار ظل، وإنارة تجميلية، ومعابر مشاة آمنة، إضافة إلى كراسي جلوس ولوحات إرشادية، ومسارات للدراجات، مما يعزز من جاذبية هذه المواقع التي تضم منشآت تجارية وسياحية، إضافة إلى جعل الأحياء السكنية تنعم بالديمومة والرفاه، عبر تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم، علاوة على مساهمته الفاعلة في تحسين الهوية البصرية لمدينة الخبر.