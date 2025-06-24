أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية، برئاسة المملكة، تفعيل نشاطه الإعلامي في سورية، في خطوة تعكس التزام الاتحاد بتوسيع حضوره الجغرافي، وتعزيز التكامل الإعلامي العربي عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المهني والاستثماري مع الهيئات الإعلامية السورية.ويأتي القرار، ضمن توجه إستراتيجي أوسع تبناه الاتحاد خلال انعقاد اجتماعه الـ113 للمجلس التنفيذي، الذي عقد بحضور ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي المشترك، واستعراض برامج الاتحاد للعام الحالي.وفي كلمته، أوضح رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون فهد الحارثي، أن القرار يأتي استلهاماً من موقف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الداعم لعودة سورية إلى محيطها العربي، الذي أسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي والتكامل العربي. وقال الحارثي: «نُكمل اليوم في اتحاد إذاعات الدول العربية ما بدأه ولي العهد من نهجٍ إنساني عبر الإعلام الذي نؤمن بدوره بصفته جسراً للتواصل، ورافعاً للوعي، وأداة لبناء مستقبل عربي مشترك، يعكس تطلعات الشعوب ويحترم المجتمعات».وقدم الشكر إلى جمهورية العراق على ما قدمته من تسهيلات استثنائية لإنجاح مؤتمر الإعلام العربي، مشيداً بالحضور الدولي الواسع الذي شهدته الدورة، الذي رسّخ مكانة المؤتمر كعلامة تجارية مستقلة، تمثّل الإعلام العربي في المحافل العالمية.وأشار إلى القفزة النوعية التي حققها الاتحاد في مجال التبادل الإخباري عبر منصة ASBU Cloud، وأسهمت في تسريع وتوسيع نطاق تبادل المحتوى الإخباري بين الهيئات الأعضاء على المستويين الإقليمي والدولي.وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأنشطة الاتحاد للعام الحالي، شملت مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها، إضافة إلى برامج التدريب والمبادرات الاستثمارية، التي تهدف إلى بناء نموذج إعلامي عربي مستدام.