ترأس محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر الاجتماع الأول للمجلس المحلي في دورته الحالية بقاعة الاجتماعات بحضور وكيل المحافظة أحمد بن موسى أبو قرن، وبمشاركة رؤساء المراكز، ومديري الادراة الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، والمشاريع التنموية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المحافظة ومراكزها. كما تمت مناقشة وضع بسطات الأسماك في سوق الخضار المركزي بهدف تنظيمها وتحسين بيئة البيع، بما يضمن جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.

واستعرض المجلس مستجدات مشاريع المياه والصرف الصحي في المحافظة، وشدد على ضرورة معالجة التشوهات البصرية في خزانات المياه، لضمان المظهر العام اللائق، كما ناقش تحويل المعهد الصناعي إلى كلية.

وتضمن الاجتماع مناقشة مقترح استحداث مسلخ وأسواق نفع عام في كل المراكز التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات الأهالي، وتوفير بنية تحتية متكاملة للخدمات. كما تم طرح فكرة رفع فئة مركز الرعاية الصحية الأولية بالعالية، لما في ذلك من أهمية في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان المركز والمراكز المجاورة.

وفي إطار تعزيز التعاون ناقش المجلس إمكانية عقد شراكات مجتمعية بين البلدية وجمعيات التنمية لرعاية الفعاليات الوطنية والمساهمة في تنمية المجتمع.

كما ناقش المجلس أهمية تحديد المسؤولية في تنظيف الأودية، وتوزيع المهمات بين البلديات والزراعة، وضرورة تحديد الدور التنفيذي لكل جهة؛لضمان فعالية أعمال الصيانة والنظافة وحماية البيئة الطبيعية للمحافظة.