تقديراً لما بذله الطلاب والطالبات، من جهد علمي وإبداع بحثي، وتأكيداً على الدعم الكبير الذي توليه وزارة التعليم للمواهب الوطنية الشابة، وتوجيهها لاستثمار طاقاتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منافس عالمياً في ميادين المعرفة، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية المكلف عبدالإله صالح العشيوان؛ كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مجموعة من طلابها وطالباتها المتميزين، الذين شاركوا في مسابقة العلوم والهندسة الدولية (Regeneron ISEF)، التي أُقيمت أخيراً، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققوا فيها مراكز متقدمة، رفعت راية الوطن في محفل عالمي، يعد الأبرز من نوعه.وتُعد مسابقة Regeneron ISEF أكبر معرض دولي للعلوم والهندسة، للمرحلة ما قبل الجامعية، إذ يشارك فيها أكثر من 1800 طالب وطالبة من نحو 80 دولة، يتنافسون في مجالات علمية متعددة، منها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والطب، والعلوم البيئية، والهندسة، وغيرها. وتمثّل المسابقة منصة عالمية لاكتشاف العقول الشابة المبدعة، وتوفير الفرص لهم للعرض أمام نخبة من العلماء والخبراء.وقد أشاد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بجهود الطلاب والطالبات، مثمناً دور المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، في دعم وتمكين هؤلاء النخب العلمية، الذين أصبحوا نماذج مشرفة يُحتذى بها في محافل التميز والابتكار، وأن هذا الإنجاز ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمسيرة علمية واعدة، ستُثمر عن مزيد من النجاحات والابتكارات التي تليق بطموح الوطن وأبنائه.وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض استمرار التسجيل في برنامج «البداية المبكرة الصيفي»، الذي يُقام من 29 يونيو حتى 25 أغسطس، ويمثل فرصة تعليمية ثرية، لأطفال الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، لتنمية المهارات الأساسية مثل: القراءة والكتابة والرياضيات، وتعزيز الفضول وحب التعلم لديهم، من خلال أنشطة تفاعلية محفزة.ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة الصيفية، في دعم أبنائهم عبر هذا البرنامج المتكامل، الذي يُعد نواة للنجاح الأكاديمي المستقبلي.