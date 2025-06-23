حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) لخريجي وخريجات الثانوية العامة يوم الثالث من يوليو القادم آخر موعد لإضافة التخصصات الجامعية التي تتطلب شروط قبول خاصة.وبينت أنه في حال كانت لدى المتقدم رغبة في تلك التخصصات يتعين عليه إضافة التخصص في قائمة الرغبات قبل الثالث من يوليو لتتمكن من جدولة الاختبار أو المقابلة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الشروط الخاصة لبعض التخصصات الجامعية تشمل 3 اختبارات هي: اختبار القبول، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية.وأوضحت أن بيانات الطلاب والطالبات (نتائج الثانوية العامة - اختبار القدرات - اختبار التحصيلي) تُحدّث تلقائياً على ⁧‫منصة قبول،‬⁩ وعند إعلان النتائج من قبل المدارس الثانوية يمكنهم الاطلاع على التخصصات المتاحة في المنصة وإعادة ترتيب الرغبات وفق نتائج المفاضلة، والنسبة الموزونة لكل طالب.يشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت هذا العام ولأول مرة المنصة الوطنية الموحدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، بهدف توحيد إجراءات القبول للطلبة في مختلف الجامعات والكليات السعودية، سواء كانت الحكومية، أو التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على طلبات الابتعاث الخاصة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لمسار «إمداد» (بكالوريوس). ‏