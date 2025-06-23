أنهت بلدية محافظة الخفجي أعمال إنشاء مضمار مشي مخصص لرياضة المشي، في حي السلام، بطول كيلو متر، ومساحة 19240 مترا مربعا، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي، بأن مشروع مضمار المشي الرياضي يهدف إلى تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم.

وأبان اليامي، أن المساحة الإجمالية لمضمار المشي 19240 مترا مربعا بطول 1000متر، في حين تم غرس نحو 188 شجرة موزعة على 63 حوضا مزودة بشبكة ري أتوماتيكية، كما زُود بعدد من الكراسي، وحاويات النظافة، وكذلك تم تركيب 120 عمود إنارة تجميلية، مشيرا إلى أنه روعي في تصميمه وضع مواقف للسيارات التي بلغت أكثر من 50 موقفا.

ونوه إلى حرص البلدية على إنشاء الممشى وتطوير الخدمات المُقدّمة للسكان والزوار، وتوفير الخدمات والوسائل وتطوير المرافق الترفيهية للجميع، وضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة للسكان.