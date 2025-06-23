رعى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية توقيع اتفاقيتين بين السعودية واليونان في مجالي محالب الحليب ومسالخ اللحوم، وذلك على هامش زيارة نظمت للمستثمرين السعوديين إلى اليونان.وشملت الاتفاقية الأولى تعاوناً في مجال محالب الحليب وتطوير حلولها التقنية، بينما تضمنت الاتفاقية الثانية مشروعاً استثمارياً ضخماً بقيمة تُقدّر بنحو 140 مليون ريال لإنشاء مسلخين للحوم في منطقتي مكة المكرمة وجازان، إلى جانب تطوير مصنع لحوم ووحدات للصناعات التحويلية المرتبطة بها.وتعد هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية البرنامج الوطني لتوطين أفضل الممارسات الدولية، حيث يسعى البرنامج إلى نقل المعرفة وتكييفها مع البيئة المحلية، دعماً لأهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.كما شملت الزيارة، دراسة استقطاب سلالات عالية الكفاءة الإنتاجية، واطلاع الوفد على الابتكارات التقنية الحديثة في مجال الثروة الحيوانية، مثل أنظمة رقمية وحلول استشعار ذكية لمراقبة صحة القطيع ورفع جودة الإنتاج.وفي جانب التغذية الحيوانية، بحث الجانبان سبل التعاون في تطوير نظم الأعلاف وتحسين كفاءتها، حيث تعرف الوفد على تقنيات إعداد تركيبات علفية متوازنة وممارسات زراعة الأعلاف محلياً وتخزينها بطرق فعّالة.