استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض أمس، سفير سلطنة عُمان المعيّن حديثًا لدى المملكة نجيب هلال البوسعيدي.ورحّب وزير الداخلية، خلال الاستقبال بالسفير العماني، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.واستقبل وزير الداخلية، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، نيل كرومبتون، الذي ودّع وزير الداخلية بعد انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن شكره لسفير المملكة المتحدة على الجهود التي بذلها طيلة فترة عمله في المملكة، متمنياً له التوفيق.