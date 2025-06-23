أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام 2024، التي أظهرت انخفاض الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام 2024 بنسبة (2.3%). ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة (5.2%)، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة (5.3%) نتيجةً لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مقارنة بعام 2023.

ووفقاً للنشرة انخفض مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (6.8%) مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة (4.7%)، فيما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة (3.5%)، بينما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة (1.6%)، مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هي مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية، تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.