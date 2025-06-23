عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، اجتماعها الحادي عشر من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور الأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والمقدمة من لجان مجلس الشورى المتخصصة.ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على إحالة 45 تقريراً سنوياً لأداء الأجهزة الحكومية على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، من بينها التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والتقرير السنوي لوزارة التعليم، والتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتقرير السنوي لوزارة الثقافة، وكذلك التقارير السنوية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للأمن الغذائي.كما أحالت الهيئة العامة، عدداً من تقارير لجان المجلس المتخصصة، التي تضمنت 15 مشروعاً لمذكرات تفاهم واتفاقيات ومعاهدات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة، إضافة إلى عددٍ من مشاريع الأنظمة.يذكر، أنَّ الهيئة العامة لمجلس الشورى وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس، تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.