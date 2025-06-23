أعلنت هيئة التراث، أمس، تسجيل 5,969 موقعاً تراثيّاً عمرانيّاً جديداً بالسجل الوطني للتراث العمراني، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة إلى 34,171 موقعاً تعكس في مجملها ثراء وتنوّع التراث المعماري في مناطق المملكة المختلفة.وشملت قائمة التسجيل الجديدة عدداً من مواقع المملكة، وهي: منطقة الرياض بـ258 موقعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ483 موقعاً، ومنطقة القصيم بـ761 موقعاً، والمنطقة الشرقية بـ3 مواقع، ومنطقة عسير بـ 3,893 موقعاً، ومنطقة حائل بـ 60 موقعاً، ومنطقة جازان بـ 8 مواقع، ومنطقة الباحة بـ 499 موقعاً، وأخيراً منطقة الجوف بـ 4 مواقع.وجاء هذا التسجيل بناءً على الأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة التراث بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل مواقع التراث العمراني؛ تعزيزاً لحماية هذه المواقع من التعديات أو الإهمال، وضماناً لصونها للأجيال القادمة.وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لتوسيع نطاق الحماية القانونية للمواقع التراثية، وتمكين تأهيلها بما يعزز الهوية الوطنية ويُبرز القيمة الثقافية والتاريخية التي تنطوي عليها بوصفها شواهد حيّة على إرث العمارة في المملكة.