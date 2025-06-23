فيما تختتم مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية بنهاية دوام الخميس القادم أعمال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، الذي يعد آخر الفصول الدراسية لهذا العام، تبدأ غداً (الثلاثاء)، اختبارات الطلاب والطالبات المكملين والمتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الثالث.وشددت وزارة التعليم، على المدارس كافة، أهمية الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاختبارات وإعلان النتائج فور إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام «نور»، وترحيل أسماء الطلبة الناجحين إلى صفوفهم الجديدة قبل تمتعهم بالإجازة الصيفية.يشار إلى أنّ الوزارة حددت الثلاثاء الموافق الـ18 من صفر للعام القادم 1447 موعداً لعودة المشرفين التربويين والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس لمباشرة أعمالهم استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، فيما حُدد الأحد الموافق لـ23 من صفر موعداً لعودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس، على أن يكون الأحد الموافق للأول من ربيع الأول موعداً لعودة الطلاب والطالبات والبداية الفعلية للعام الدراسي الجديد.