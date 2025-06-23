أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرب انتهاء مرحلة إضافة الرغبات عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول)، وذلك خلال 5 أيام من تاريخه.ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى سرعة استكمال متطلبات القبول عبر المنصة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لضمان إتمام إجراءات التقديم.