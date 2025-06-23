كشفت وزارة السياحة، أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2024، وصل إلى حوالى 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بعام 2023.وأوضحت الوزارة، من خلال التقرير الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي لعام 2024، أن إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بلغ نحو 284 مليار ريال، بنسبة نمو 11% مقارنةً بعام 2023.وبينت وزارة السياحة، أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السيّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالى 30 مليون سائح لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بعام 2023، فيما وصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى 168.5 مليار ريال، بنسبة نمو 19% مقارنةً بعام 2023.وذكرت، أن عدد السيّاح المحليين في 2024 وصل إلى 86.2 مليون سائح محلي، بنسبة نمو 5% مقارنةً بعام 2023، في حين بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين 115.3 مليار ريال.من جانبه، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن ما وثقه التقرير الإحصائي السنوي من إنجازات استثنائية ونمو كبير جاء بفضل توجيهات القيادة، ودعمها غير المحدود للقطاع السياحي الذي بات ركيزة أساسية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبيناً أن التقرير يستعرض ما أثمرت عنه جهود الوزارة وأطراف منظومة السياحة السعودية كافة، من نمو قياسي ومتسارع للقطاع.