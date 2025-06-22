ساهم مواطن في كشف ممارسات قام بها وافد من جنسية أفريقية بتفريغ صهريج صرف صحي في شبكة تصريف مياه الأمطار بأحد طرق محافظة جدة.



وقام المواطن بتوثيق مخالفة سائق الصهريج عبر مقطع فيديو بثه على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أكدت أمانة جدة أنه بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف. مشددة على استمرارها في رصد أي تجاوزات تهدد البنية التحتية وتؤثر على السلامة البيئية.



وثمّنت الأمانة دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، داعية إلى مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على النظافة العامة وسلامة المرافق الحيوية في المدينة.