على رغم استمرار احتكار الجامعات الأمريكية والبريطانية والصينية المراتب المتقدمة في تصنيف مراتب جامعات العالم للعام 2025؛ إلا أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حققت المرتبة الـ 101 عالمياً، من بين أكثر من 1500 جامعة من مختلف أرجاء المعمورة. وتلتها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، في المرتبة الـ 149. أما جامعة الملك سعود فحصلت على مرتبة ضمن أبرز 200 جامعة. وجاء ترتيب بقية الجامعات السعودية وفقاً لمؤشر كيو اس لتقويم مراتب جامعات العالم للعام 2025 على النحو التالي:

- المرتبة 513: جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

- المرتبة 513: جامعة الأمير محمد بن فهد.

- المرتبة 559: جامعة أم القرى.

- المرتبة 601-610: جامعة الأمير سلطان.

- المرتبة 681-690: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

- المرتبة 681- 690: جامعة عفّت.

- المرتبة 721-730: جامعة الملك فيصل.

- المرتبة 761-770: جامعة القصيم.

- المرتبة 781-790: جامعة الفيصل.

- المرتبة 791-800: جامعة الجوف.

- المرتبة 801-850: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- المرتبة 951-1000: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ويذكر أن تقويم الجامعات 2025 احتكرت صدارته الجامعات والمعاهد العليا الأمريكية، التي مُثِّلت فيه بـ 197 جامعة. وتلتها المملكة المتحدة بـ 90 جامعة. وتلتها الصين بـ 71 جامعة. وللسنة الـ 13 على التوالي جاء معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وقفزت الجامعة الإمبريالية في لندن 4 مراتب لتحتل المرتبة الثانية. وجاءت جامعتا أكسفورد البريطانية وهارفارد الأمريكية في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. واحتلت جامعة كامبريدج البريطانية المرتبة الخامسة على مستوى العالم.