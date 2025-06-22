أدى عطل في منصة اختبار إلى تأخر وصول أسئلة الرياضيات لطلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وطلبت مدارس من أولياء الأمور عدم الحضور إلى المدارس لإعادة أولادهم للمنازل إلى أن يتم إشعارهم، كون أسئلة الاختبار لم تصل. وبحسب معلمي مدارس؛ فإن الأسئلة تم توزيعها على الطلاب عند الساعة التاسعة، في ظل توفير بدائل، برغم ما تسبب به العطل من ربكة في المدارس والمنازل وإدارات التعليم، فيما هوّن مشرفون تربويون من شأن التأخير باعتبار أن تعميم وزارة التعليم نصّ على أن الاختبار يتم خلال اليوم الدراسي دون تحديد وقت. وفعّلت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات القرار منذ الأحد 19 ذي الحجة 1446.

ويأتي ذلك ضمن خطط تربوية وتعليمية تهدف إلى استثمار وقت الطالب في المدرسة إلى آخر يوم دراسي، وتحقيق الانضباط المدرسي، ورفع كفاءة نواتج التعلم.