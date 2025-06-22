تابعوا عكاظ على
Google News Account

تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذ تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13 / 6 / 2025، الذي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتعرب عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة
 
بسبب عُطل في منصة اختبار.. تأخر أسئلة الرياضيات إلى التاسعة صباحاً
بسبب عُطل في منصة اختبار.. تأخر أسئلة الرياضيات إلى التاسعة صباحاً
«الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير
«الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير