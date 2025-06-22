توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-33 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.